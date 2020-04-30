Kazakistan sağlık alanında yabancı yatırımcıları bekliyor

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Avrasya Masası Başkanı Dr. Dinmuhammed Ametbek, Kazakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme ilişkin yabancı yatırımcılarla görüştüğünü belirterek, ülkenin özellikle sağlık alanında iş birliği fırsatlarını...

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Avrasya Masası Başkanı Dr. Dinmuhammed Ametbek, Kazakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme ilişkin yabancı yatırımcılarla görüştüğünü belirterek, ülkenin özellikle sağlık alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirme arayışında olduğunu söyledi.

Ametbek, Kovid-19 sonrası Kazakistan'ın sağlık alanında yabancı yatırımcılar için barındırdığı fırsatlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'ın, vaka sayısı bakımından diğer ülkelere kıyasla Kovid-19'un yayılması konusunda daha şanslı olduğunu belirten Dr. Ametbek, ülkede yeni bir salgın dalgası meydana gelmediği sürece mevcut olağanüstü halin 11 Mayıs'ta sona ermesinin planlandığına değindi.

Ametbek, ülkede sanayi ve inşaat ile ulaştırma sektörlerinde yarından itibaren kademeli normale dönüşün başlayacağına işaret ederek, yaklaşık 2 aydır yapılmayan başkent Nursultan ile Almatı arasındaki uçak seferlerinin de yarın başlayacağı bilgisini paylaştı.

"Karantina doğru karardı"

Bununla birlikte sinema, restoran ve kafe gibi mekanların kapalı kalmaya devam edeceğini kaydeden Dinmuhammed Ametbek, "Gelinen nokta, ülkede ilk koronavirüs vakasının doğrulandığından 6 gün sonra karantina önlemlerinin uygulanması kararının kesinlikle doğru bir karar olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ametbek, Kazakistan hükümetinin salgından etkilenen ve vatandaşlar ve ticari şirketler için aldığı tedbirlere ilişkin, "İşten çıkartılmaları ve maaşlarda düşüş yapılmasını önlemek için gerekli desteği alacak ilgili şirketlerin bir listesi oluşturulmaktadır. Genel olarak, vatandaşları ve işletmeleri desteklemeyi amaçlayan fon miktarı yaklaşık 13,8 milyar dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, karantina önlemlerinin kısmi olarak gevşemesinin şu anda normal yaşam tarzına geri dönüş olarak görülemeyeceğini vurguladığına değinen Dr. Dinmuhammed Ametbek, şöyle devam etti:

"Kazakistan'ın kriz sonrası döneme hazırlık içinde olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan hükümeti ve Merkez Bankası tarafından 'Ekonomik Büyümeyi Geri Kazanma Kapsamlı Planı'nın hazırlanmakta olduğunu ve bu kapsamda ülkede tıp ve sağlık alanının geliştirilmesine öncelik verileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda Kazakistan yönetimi sağlık alanında ülkeye yatırım çekmek için birçok yabancı şirketle müzakere yürütmektedir."

Ametbek, Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık alanındaki güçlü iş birliğine dikkati çekerek, bu alanda üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

"İyimser olmak için nedenler var"

Türk dünyasının özellikle sağlık alanında iş birliğini geliştirmesinin önemine işaret eden Dinmuhammed Ametbek, "Sonuç olarak, Kovid-19 sonrasındaki yeni dönemde Kazakistan'ın iyimser olması için nedenleri vardır. Ülkenin istikrarlı ekonomisi ve finansal rezervleri sayesinde hükümet, salgından etkilenenleri destekleme yeteneğine sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Ametbek, Kazakistan'ın zor durumda kalan Kırgızistan ve Tacikistan'ın her birine toplam 3 milyon dolar tutarında olan undan oluşan insani yardımının da ülkenin gıda güvenliği bakımından kendine yeterli olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşu The Heritage Foundation tarafından 16 Nisan'da Kazakistan ekonomisi üzerine yayımlanan makalede, salgın sonrasında Kazakistan'ın yatırım bağlamında büyük fırsatlar sunacağı tespiti yapılmaktadır. Dış politikada ise Tokayev'in de belirttiği üzere, koronavirüs salgını dönemi dahil olmak üzere ülke, uluslararası topluluk ile iş birliğine her zaman açık olmuştur. Böylece, bir yandan kapsamlı etkin önlemleri alan ve diğer yandan dünya toplumunun tüm üyeleriyle iş birliğini destekleyen Kazakistan'ın, küresel Kovid-19 salgını sonrasındaki yeni fırsatları değerlendirme çabası içinde olduğu anlaşılmaktadır."

Kaynak: AA