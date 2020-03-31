Kazakistan, Rusya'dan benzin ithalatını yasakladı NUR Kazakistan, ihracatı artırma önlemleri kapsamında Rusya'dan benzin ithalatını geçici olarak yasakladı.

NUR Kazakistan, ihracatı artırma önlemleri kapsamında Rusya'dan benzin ithalatını geçici olarak yasakladı.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin benzin ihracatını artırmaya yönelik tedbirler aldığı belirtilerek, "Kazakistan, Rusya'dan benzin, dizel ve havacılık yakıtı ithalatını geçici olarak yasaklıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, daha önce uygulanan Kazakistan'dan otomobillerle benzin ihracatına getirilen yasağın kaldırıldığı da aktarıldı.

Kazakistan'da bir yılda üretilen yaklaşık 90 milyon ton petrolden 17 milyon tonu ülkede rafine ediliyor.

Kaynak: AA