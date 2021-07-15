Kazakistan, Pfizer ile ön anlaşma yaptı

NUR Kazakistan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer aşısının ülkeye getirilmesi için ön anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

NUR Kazakistan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer aşısının ülkeye getirilmesi için ön anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu şirket ile aşı tedariki müzakereleri martta başlatıldı.

Bugün itibarıyla ise Pfizer aşısının 2021'in dördüncü çeyreğinde ülkeye getirilmesi için ön anlaşma yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen hafta gerçekleştirilen hükümet toplantısında, mayıs ayında ülkeye 2 milyon doz Pfizer aşısı getirilmesi gerektiğini belirtmiş ancak sürecin uzaması nedeniyle yetkili bakanlığı eleştirmiş ve kısa zamanda hatanın düzeltilmesi talimatı vermişti.

"Sputnik Light" aşısı geçici olarak onaylandı

Öte yandan, Kazakistan'ın Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyonu, Rusya'nın geliştirdiği tek dozluk "Sputnik Light" aşısını geçici olarak onayladı.

Böylece ülkede tescil edilen Kovid-19'a karşı aşı sayısı 5'e çıktı. Kitlesel aşılamanın 1 Şubat'ta başladığı ülkede Sputnik V, Hayat-Vax, CoronaVac ve yerli aşı QazVac kullanılıyor.

Günlük vakada rekor kaydedildi

Kazakistan'da son 24 saatte 5 bin 314 kişi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 472 bini geçti.

Ülkede başkent Nur Sultan dahil kırmızı kategoride yer alan toplam 5 eyalette karantina tedbirleri sıkılaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova