Kazakistan, Petrol Üretimini Azaltacak

Kazakistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerin petrol üretimini kısıtlama anlaşması kapsamında üretimini günlük 40 bin varil azaltacak.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OPEC ve üretici ülkelerin, 7 Aralık'ta Viyana'da yapılan 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gideceklerini duyurduğu, Kazakistan'ın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getireceği belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın yılbaşından itibaren petrol üretimini günde 40 bin varil azaltmakla ilgili gereken tüm önlemleri alacağı bildirildi.

Kazakistan, yılda 80 milyon tondan fazla petrol üretiyor.

Kaynak: AA