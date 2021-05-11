Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Mescid-i Aksa için dua çağrısı yaptı
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Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Mescid-i Aksa için dua çağrısı yaptı

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Mescid-i Aksa için dua çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Müslümanlara "Mescid-i Aksa'da huzurun sağlanması için dua edin" çağrısında bulundu.

NUR Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Müslümanlara "Mescid-i Aksa'da huzurun sağlanması için dua edin" çağrısında bulundu.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, hoşgörü ve merhamet ayı ramazanda, İslam dini için en büyük üçüncü kutsal mekan olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da meydana gelen olaylardan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm Müslümanlara kutsal mekan Mescid-i Aksa'nın huzuru için dua edin çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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