Kazakistan Milli Dombra Günü Ankara'da kutlandı
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Kazakistan Milli Dombra Günü Ankara'da kutlandı

Kazakistan Milli Dombra Günü Ankara'da kutlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve bazı belediyelerin iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Milli Dombra Günü" konseri düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve bazı belediyelerin iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Milli Dombra Günü" konseri düzenlendi.

Etkinliğe Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, diplomatlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Saparbekuly, bu önemli etkinliğe katıldıkları için davetlilere teşekkürlerini iletti.

Türk medeniyetinin çok güçlü bir müzik geleneği olduğunu ifade eden Saparbekuly, dombranın en eski müzik geleneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Saparbekuly, bu müzik gücünün sonradan fark edildiğini ve bugün bile milyonlarca insanın bu müziği duyduğunda derinden duygulandığını belirtti.

Türklerin eski müzik aletleri olan kopuz ve dombranın Türkler arasında kutsal kabul edildiğini hatırlatan Saparbekuly, İslam öncesi Türk toplumundaki Kam ve Baksı olarak bilinen insanların görevinin bu dünya ile öbür dünya arasında bağlantı kurmak olduğunu aktardı.

Saparbekuly, "Kopuza bu bağlamda önemli bir rol biçilmektedir. Kopuzun iki telinin biri bir dünyayı ikincisi öbür dünyayı simgelemektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dombra eşliğinde konser düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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