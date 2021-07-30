Kazakistan, Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önerdi
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Kazakistan, Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önerdi

Kazakistan, Manavgat'ta 'Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı' kurmayı önerdi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan, orman yangınlarının başladığı Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önererek yaraları birlikte sarmaya hazır olduklarını bildirdi.

NUR Kazakistan, orman yangınlarının başladığı Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önererek yaraları birlikte sarmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, resmi sayfasından orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.

Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinin iletildiği mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor günde acınız acımızdır. Elbette yüreğimizdeki ateşi söndürmez ancak ilk olarak Manavgat'ta Bakanlığın istediği kadar alanı üstlenerek 'Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı' kurmaya ve vakit kaybetmeden yaraların sarılmasına katılmaya hazırız."

Kazakistanlı tıp öğrencilerinden destek

Öte yandan Tengrinews sitesinde yayımlanan haberde, Kazakistanlı bir grup öğrencinin Antalya'daki destek merkezinde yangın mağdurlarına yardım ulaştırmak için gönüllü oldukları bildirildi. Yaz Okulu projesi kapsamında Antalya'da staj yapan "Astana Tıp Üniversitesi" öğrencilerinin yangın mağdurları için oluşturulan destek merkezlerinde gece yarısına kadar yardım erzakı dağıttıkları öğrenildi.

Proje Koordinatörü Gauhar Şahmuratova yaptığı açıklamada, "Biz oraya gittiğimizde 'Kardeşlerimiz yardıma gelmiş.' diye sevindiler ve herkesin bu talihsiz olay karşısında birlik olduğunu gördük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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