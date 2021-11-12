Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk devletlerini birbirleriyle yakınlaştırmaya yönelik misyonunu bundan sonra da devam ettireceğini açıkladı.

Nazarbayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 8. Devlet Başkanları Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Türk Konseyi Onursal Başkanı olarak söz konusu zirveye davet ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Nazarbayev, en son mart ayında video konferans yöntemiyle yapılan Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi'nde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Nazarbayev, "Bu zirvede sizlerin kararıyla Türkistan'a Türk dünyasının manevi başkenti statüsü verildi. Hepinizi Türkistan'a davet ediyorum." dedi.

Bu yıl bağımsızlıklarının 30. yılını kutladıklarına dikkati çeken Nazarbayev, "Ülkelerimizin bağımsızlıklarını kardeş ülke olarak ilk Türkiye tanımıştı. Bizim halklarımız bunu daima hatırlayacak." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi'ne üye ülkelerin tarihi başarılara imza atmaya devam ettiğine işaret eden Nazarbayev, "Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde toprak bütünlüğünü sağladığı zaferin birinci yılını kutladı. Bu hepimizin ortak sevinci." dedi.

Nazarbayev, iki yıl önce Bakü'deki zirvede dile getirdiği "Türk Dünyası Vizyonu-2040" programının geliştirilmesine ve konseyin ismini Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesine ilişkin girişimlerini destekledikleri için devlet başkanlarına teşekkür etti.

Türk Konseyi isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin ülkeler arasındaki iş birliğini yeni bir düzeye çıkaracağını belirten Nazarbayev, bunun, teşkilatın misyonunu daha etkileşimli kılacağını söyledi.

Nazarbayev, bugün Türk dünyası için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu zirve ile dünyadaki tüm kardeş halklarımıza, Türk medeniyetinin yeniden canlanmaya başladığını ve Türk devletleri bir araya gelerek yeni gündem maddesini ve ideolojisini kurdukları mesajını iletebiliriz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının yeni bir blok değil aksine dünyanın her ülkesi ve uluslararası kuruluşuyla iş birliğine hazır bir teşkilat olduğunu aktaran Nazarbayev, "Bugüne kadar 17 kez Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldım. Konseyin kuruluşu ve gelişimine katkıda bulundum. Kardeş Türk devletlerini birbiriyle yakınlaştırmaya yönelik misyonumu devam ettirmeye niyetliyim." ifadelerini kullandı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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