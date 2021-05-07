Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'i kabul etti.

Tokayev görüşmede, hükümete Kovid-19 nedeniyle epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a yardımda bulunma talimatı verdi.

Kazakistan, Hindistan'a tıbbi yardım kapsamında 6 milyon tıbbi maske, 400 bin solunum cihazı, 50 bin koruma takımı, 105 yerli üretim akciğer ventilatörü gönderecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova