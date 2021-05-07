Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek

Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'i kabul etti.

Tokayev görüşmede, hükümete Kovid-19 nedeniyle epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a yardımda bulunma talimatı verdi.

Kazakistan, Hindistan'a tıbbi yardım kapsamında 6 milyon tıbbi maske, 400 bin solunum cihazı, 50 bin koruma takımı, 105 yerli üretim akciğer ventilatörü gönderecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:11:29. #1.14#

title