Kazakistan, Kovid-19 nedeniyle uranyum üretimini azaltacak NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yılda yaklaşık 23 bin ton olan uranyum üretimini 4 bin ton azaltacak.

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yılda yaklaşık 23 bin ton olan uranyum üretimini 4 bin ton azaltacak.

Kazatomprom Ulusal Atom Şirketi'nden yapılan açıklamada, hükümetin salgına karşı kısıtlama tedbirlerini hayata geçirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Kazatomprom'a bağlı tüm işletmelerin personel sayısını minimuma indireceği aktarılan açıklamada, ayrıca uranyum üretiminin de azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "22 bin 800 ton olan yıllık uranyum üretiminin 4 bin ton azalacağı öngörülüyor. Bu durum şirketin 2020 satış hedefiyle ilgili yükümlülüklerini etkilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA