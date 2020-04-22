- Kazakistan, korona hastanesini 13 günde inşa etti - Kazakistan, korona hastanesini 13 günde inşa etti Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da korona virüs hastalarının tedavisi için 13 günde geçici hastane inşa edildi.

- Kazakistan, korona hastanesini 13 günde inşa etti NURSULTAN - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da korona virüs hastalarının tedavisi için 13 günde geçici hastane inşa edildi. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayıldığı düşünülen korona virüsü nedeniyle Kazakistan'da 19 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vak'a sayısı ise 2 bin 47'ye ulaştığı belirtilirken korona virüs hastalarının tedavisi için 13 günde 200 yatak kapasiteli geçici hastane inşa edildi. Kazakistan Olağanüstü Hal Devlet Komisyonu, korona virüsle mücadele kapsamında Nur Sultan, Almatı ve Çimkent'te hastane kurulmasına karar verdi. Başkentte inşası tamamlanan enfeksiyon hastanesi korona virüs hastalarını tedavi edecek. Hastanenin Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 ile mücadele standartlarına uygun inşa edildiği belirtildi. Kaynak: İHA