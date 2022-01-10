Kazakistan, Kırgızistanlı ünlü müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan, Kırgızistanlı ünlü müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı

Kazakistan, Kırgızistanlı ünlü müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kazakistan, Almatı kentindeki olaylara katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u serbest bıraktı.

Kazakistan, Almatı kentindeki olaylara katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u serbest bıraktı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'da gözaltında bulunan Ruzahunov'un serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bişkek'e doğru yola çıkan Ruzahunov'u gümrük kapısında ailesinin karşılayacağı kaydedildi.

Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov'un "para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği" ileri sürülmüş ve Almatı'da gözaltına alınmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti.

Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eyleminde bulunmuştu.

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

 Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title