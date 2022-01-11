Kazakistan, kardeş ülkelere dayanışma ve desteklerinden dolayı teşekkür etti

NUR Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, ülkesi için trajik bir dönemde dayanışma ve destekleri için Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelere teşekkür etti.

Tileuberdi, Kazakistan gündemiyle çevrim içi düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

Ülkesi için zor bir dönemde söz konusu toplantıyı yapma girişiminde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve diğer üye ülkelerdeki mevkidaşlarına şükranlarını ileten Tileuberdi, "6 Ocak 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklama, zamanında geldi. Dayanışma ve desteklerinden dolayı tüm üye ve gözlemci ülkelere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Tileuberdi, ilk başta barışçıl bir protesto şeklinde başlayan, daha sonra Almatı'ya sıçrayan olayların önceden hazırlandığını belirterek, "Bu hazırlığın ne kadar sürdüğünü soruşturma gösterecek." ifadesini kullandı.

Protestolarda öne sürülen sosyoekonomik taleplerin devlet tarafından duyulduğunu ve yerine getirildiğini kaydeden Tileuberdi, "Ancak Kazakistan'a yönelik saldırıların organizatörleri için bu artık önemli değildi. Ana hedef, anayasal düzeni baltalamak, yönetim kurumlarını yok etmek ve iktidarın ele geçirilmesiydi. Bu bir darbe girişimiydi." diye konuştu.

Tileuberdi, asıl darbenin ülkenin en önemli ulaşım, iletişim ve ticaret merkezlerinin yoğunlaştığı şehir Almatı'ya yapıldığını aktardı.

Kazakistan'ın yurt dışında eğitilmiş terör gruplarının ve radikal grupların silahlı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tileuberdi, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in aldığı bir dizi güvenlik önlemleri sayesinde şu anda durumun istikrara kavuştuğunu ve ülke çapında anayasal düzenin yeniden sağlandığını bildirdi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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