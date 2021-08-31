Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu
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Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu

Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamaların ardından istifa eden Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in yerine birinci yardımcısı Murat Bektanov atandı.

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamaların ardından istifa eden Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in yerine birinci yardımcısı Murat Bektanov atandı.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda 26 Ağustos'ta yaşanan yangın felaketi, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifasıyla sonuçlanmıştı. Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı belli oldu. Yermekbayev'in yerine birinci yardımcısı Murat Bektanov atandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yermekbayev'in istifasını kabul ettikten sonra Savunma Bakanlığı'na Murat Bektanov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Öte yandan 56 yaşındaki Bektanov, Nisan 2019'dan bu yana Kazakistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcılığı görevi yapıyordu. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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