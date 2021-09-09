Kazakistan'ın yeni Enerji Bakanı Magzum Mirzagaliyev oldu
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Kazakistan'ın yeni Enerji Bakanı Magzum Mirzagaliyev oldu

Kazakistan'ın yeni Enerji Bakanı Magzum Mirzagaliyev oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'da Haziran 2019'dan bu yana Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevini sürdüren Magzum Mirzagaliyev, Enerji Bakanı olarak atandı.

Kazakistan'da Haziran 2019'dan bu yana Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevini sürdüren Magzum Mirzagaliyev, Enerji Bakanı olarak atandı.

Kazakistan'ın yeni Enerji Bakanı Magzum Mirzagaliyev oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mirzagaliyev'in Enerji Bakanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Mirzagaliyev, eski Enerji Bakanı Nurlan Nogayev'in yerine getirilirken, Nogayev ise Mangystau eyaletinde görevlendirildi.

Öte yandan, 42 yaşındaki Mirzagaliyev, Haziran 2019'dan bu yana Ekoloji Bakanı görevini yürütüyordu. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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