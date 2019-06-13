Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev: Bazı göstericiler yanlışlıkla gözaltına alındı
Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik koşullarda yapılmadığını protesto edenlerlerden bazılarının 'hatayla' gözaltına alındığını söyledi
Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik olmadığı gerekçesiyle yapılan eylemlerde göstericilerden bazılarının yanlışlıkla gözaltına alındığını öne sürdü. Tokayev, eylemcilerin kısa sürede serbest bırakılacağını söyledi.
Euronews muhabiri Galina Polonskaya'ya röportaj veren Tokayev, hükümetin eylemlerde verilmek istenen mesajı aldığını belirterek, "Bazı göstericiler hatayla gözaltına alındı. […] Kendilerinden özür dileyeceğiz ve derhal serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapacağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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