Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor
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Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor

Anadolu Ajansı / Asıl Ahmetova - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan 24 yaşındaki Asıl Ahmetova, köydeki onlarca at sürüsüne tek başına çobanlık yapıyor.

Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan 24 yaşındaki Asıl Ahmetova, köydeki onlarca at sürüsüne tek başına çobanlık yapıyor.

Kazakistan'ın kuzeyindeki eyalete bağlı Ozernoe köyünde ailesiyle yaşayan Ahmetova, 12 yaşından bu yana köyün at çobanı olan babasına çıraklık ediyor.

Ahmetova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Nur Sultan'daki bir kolejde bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra birkaç yıl şehirde çalıştığını ancak babası hastalanınca ve memleketini özleyince köyüne, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyledi.

Köyde 7 aydır babasının yerine, köpeği Moynak ile onlarca at sürüsüne çobanlık yaptığını belirten Ahmetova, çocukluğundan beri ata bindiğini ve köyün civarını çok iyi bildiği için hiç korkmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genelde sürüyü köyün yakınındaki göl kenarında dinlendiriyorum. Bazen onlara halk ezgileri söylüyorum. Artık sesimi tanıyorlar. Bazen de binicilik kabiliyetimi geliştiriyorum ve yaşadığım ilginç anları telefonuma kaydediyorum."

Ahmetova, aynı zamanda köy okulunda bilgisayar öğretmeni olarak da görev yaptığını ifade ederek, "Okulda işlerim çıktığı zaman babam sabahları atları yaylaya kendisi sürüyor. Ardından motosikletle giderek işi ben devralıyorum ve babamı eve dinlenmeye gönderiyorum." dedi.

Çobanlık anlarını çektiği videolarıyla sosyal medyada ünlü oldu

At üstünde çobanlık yaptığı anlarını çekerek kişisel hesaplarında paylaşmaya başladığını söyleyen Ahmetova, videoların kısa sürede büyük ilgi topladığını söyledi.

Ahmetova, birkaç ay içinde sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaştığına işaret ederek, yaptığı paylaşımlarıyla hem köy hayatını hem köyünü tanıttığı için mutlu olduğunu aktardı.

Köyde internet iyi çekmediği için her gün video yükleyemediğini ve bu işten anlamasa da çoğu zaman babasının kendisine kameramanlık yaptığını anlatan Ahmetova, "Babamla olan komik diyaloglarımız da çok izleniyor. İnsanlar benim paylaşımlarımda en çok samimiyeti sevdiklerini söylüyorlar." dedi.

Ahmetova, şu anda kendisi hakkında belgesel film çekildiğini belirterek, "Bu kadarını beklemiyordum. İlk başta yerel sonra ulusal televizyon kanalları haber yaptılar." dedi.

Tarihi bir filmde oynamayı hayal ettiğini anlatan Ahmetova, "Hayalim gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama en çok da köyümde kendi at çiftliğimi kurmak istiyorum." diye konuştu.

Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor
Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor
Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor
Kazakistan'ın ücra bir köyünde yaşayan genç kadın, köyün at sürüsünü tek başına yönetiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Asıl Ahmetova

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