Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için Kayseri'ye geldi.

Kazakistan'dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için Kayseri'ye geldi. Heyette Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbeuly de yer aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kazak heyete Kayseri ve Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler vererek Kazakistan ve Türkiye'nin aynı ağacın dalları olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayserili yatırımcılarla görüşmek üzere ilimize gelen Kazak heyeti OSB Müdürlüğü'nde ağırladı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly başkanlığındaki, heyette, Kazakistan'ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev, Kazak bürokratlar ve iş adamları yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindeki heyete OSB Müdürlüğü hizmet binasını gezdirdi ve Kayseri sanayisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyetin katılımıyla Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Kayseri OSB ile ilgili bir sunum yapan Başkan Tahir Nursaçan, sözlerine bir Kazak atasözünü dile getirerek başladı ve şunları söyledi: "Bir Kazak atasözünde 'Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır' der. Bu sözde olduğu gibi Kazakistan ve Türkiye aynı ağacın dalları, Kazaklar ve Türkler de aynı ağacın yapraklarıdır. Ata yurdundan konuklarımızı Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Konuk Büyükelçi Abzal Saparbekuly'ye Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Tahir Nursaçan, bu işbirliğinin gelişmesi için Kayseri olarak da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Kayseri ve Kayseri OSB hakkında da bilgiler veren Başkan Nursaçan, OSB içindeki firmaların sektörel dağılımı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Güneş Enerji Santralleri, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, Kayseri OSB Teknik Koleji gibi yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Kazakistan'ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev ile Büyükelçi Abzal Saparbekuly de birer sunum yaparak Kazakistan'ın yatırımcılar için sağladıkları avantajları dile getirdiler. Kayseri'de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Tahir Nursaçan'a teşekkür eden Vali Yardımcısı Turdaliev, Almatı bölgesinin Kazakistan'ın 17 bölgesinden birisi olduğunu belirtti. Büyükelçi Saparbekuly de Kazakistan'ın yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüyen bir ülke olduğunu dile getirerek Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduklarını söyledi. Konuk Büyükelçi Kazakistan devletinin yatırımcılara sağladığı destek ve teşviklerle ilgili de bilgiler verdi. Toplantıda Kayserili sanayicilerle karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyet Kayseri OSB'de yer alan fabrikalarda da ziyaret, inceleme ve temaslarda da bulunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (6)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (6)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 02:23:50. #1.16#

title