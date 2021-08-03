Kazakistan'ın nüfusu 19 milyonu buldu
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Kazakistan'ın nüfusu 19 milyonu buldu

Kazakistan'ın nüfusu 19 milyonu buldu
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bağımsızlığın 30. yılında ülke nüfusunun 19 milyona ulaşarak tarihi dönüm noktasını aştığını bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bağımsızlığın 30. yılında ülke nüfusunun 19 milyona ulaşarak tarihi dönüm noktasını aştığını bildirdi.

Tokayev, Twitter hesabından ülke nüfusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bugün itibarıyla ülke nüfusunun 19 milyonu bulduğunu kaydeden Tokayev, "Bağımsızlığın 30. yılında Kazakistan nüfusu, tarihi dönüm noktasını aştı. Almatı eyaletinde dünyaya gelen Janya Azamatkızı 19 milyonuncu vatandaşımız olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Ülkede, 2020'de yeni doğan sayısında son 33 yılın rekorunun kaydedildiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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