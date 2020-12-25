Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun adı Çorum'da yaşatılacak
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Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun adı Çorum'da yaşatılacak

25.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:57
Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun adı Çorum'da yaşatılacak

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175'inci yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Yalnızca etkinlik yaprak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre yaşamız gerekiyor.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175'inci yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Yalnızca etkinlik yaprak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre yaşamız gerekiyor. Abay yalnızca Kazakistan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir." dedi.

Saparbekuly, Çorum'un İskilip Belediyesince İskilipli Alimler Müzesi'nde oluşturulan Abay Kunanbayoğlu Odası ve Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılış törenine katıldı.

Saparbekuly, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılının kutlandığını, bugünlerde iki ülke arasındaki kardeşliğin yeniden keşfedilmeye başlandığını söyledi.

Bu kapsamda Kazak şair Abay Kunanbayoğlu adına İskilip ilçesinde oda ve park yapıldığını belirten Saparbekuly, "Abay, Kazaklar için bir yol gösterici, muhterem bir şahsiyettir. Zamanında onun değerini anlayamadık ancak 'Alimin kalemi, sözü kalır' sözünün bir örneğini yaşıyoruz." diye konuştu.

Kunanbayoğlu'nun kaleme aldığı her yazının Kazaklar için nesilden nesile aktarılan bir fener olduğunu anlatan Saparbekuly, şöyle devam etti:

"Türk dünyası, ilim ve irfanın yıldızlar geçididir. Abay da bu yıldızlardan biri ve en önemlilerinden. Bu müze ile torunları Abay'ı tanıyacak. Çünkü Abay demek, insanlık olarak kendimizi tanımak demek. Abay bizim için önemli, çünkü Türk İslam dünyası halklarının geri kalmışlığına çare arayan ve milli değerleri koruyan bir düşünür."

Saparbekuly, Kunanbayoğlu'nun birçok yönüyle Kazakların aydınlanmasına vesile olduğunu vurgulayarak, "Abay'ın doğumunun 175'inci yılı kutlanmakta. Yalnızca etkinlik yaprak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre yaşamız gerekiyor. Abay yalnızca Kazakistan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir." ifadesini kullandı.

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel de Türklerin onur duyduğu pek çok kahramana, destana sahip olduğunu belirtti.

Bu kahramanların hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğine işaret eden Yüksel, "Çok geri gitmeye gerek yok, Kovid-19 aşısını Türk çift, bilim insanının bulduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Nobel ödülünü yakın tarihte bir Türk aldı. Daha gerilerde Anadolu coğrafyasında bilim, ilim dediğimiz ne varsa uygarlık evrenine nice fikirleri, buluşları, uygulamaları hediye eden insanlarımız var. Abay hoca da bunlardan biri. Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa emin olun ki o kadar Türk hediyesi vardır uygarlık evrenine." diye konuştu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise iki ülkenin ortak kültürünü pekiştirmek amacıyla Abay Kunanbayoğlu'nun ismini ilçede yaşatmaya karar verdiklerini aktardı.

İskilip'in önemli kültürel mirasa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Sülük, "Bizim ortak kültürümüz ve ortak atalarımız var. Abay'ın İskilipli çocuklara tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda orada da Türk atalarımız Fatih Sultan Mehmed, Akşemseddin, Ebusuud Efendi gibi atalarımızın da Kazak çocuklarımıza tanıtılması gibi bir adım atacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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