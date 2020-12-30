Kazakistan'ın milli şairi Abay'ın büstü, Ankara'da açıldı

Doğumunun 175'inci yılı kutlanan Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun büstü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Atatürk Sahil Parkı'ndaki büstün açılış töreninde, 2020'nin "Farabi ve Abay Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Dölek, "Tarihimizdeki iki önemli isim itibarlı şekilde yaşayıp dünyamıza iz bırakarak göç ettiler. Biz de o ecdada layık torunlar olarak inşallah görevimizi yerine getiririz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Farabi ve Abay'ı tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Gölbaşı Belediyesi yetkililerine teşekküre eden Saparbekuly, organizasyonun iki ülke arasındaki bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, pandemiye karşın Farabi ve Abay'ı tanıtmak adına ses getiren etkinliklere imza attıklarını dile getirdi. Kazeinov, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e de teşekkür etti.

Ramazan Şimşek, bundan sonra da Türkiye ile Kazakistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlikte Arslanbek Sultanbekov da ünlü şarkısı Dombra'yı seslendirdi.

Büstün yanı sıra Abay Kunanbayoğlu'nun isminin verildiği caddenin tabelası da asıldı. Farabi ve Abay Kunanbayoğlu'nun Türkçeye çevrilen eserlerinin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, AK Parti 26. Dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal