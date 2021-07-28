Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı QazVak, yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacak
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Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı QazVak, yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacak

Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı QazVak, yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan'a insani yardım olarak yerli aşı QazVak'ın 25 bin dozunu ulaştırdı.

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan'a insani yardım olarak yerli aşı QazVak'ın 25 bin dozunu ulaştırdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gönderilen aşılar, başkent Bişkek'te düzenlenen törenle Kırgızistan Sağlık Bakanı Alimkadir Beyşenaliyev'e teslim edildi.

Beyşenaliyev, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede desteklerinden dolayı Kazakistan'a teşekkür ederek, "QazVak aşısı, ülkenin tüm aşılama noktalarına hızlı bir şekilde dağıtılacak." dedi.

Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Coşubayev de yerli aşı QazVak'ın yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacağını belirterek, "Bu durum, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen QazVak inaktif aşısı, Kazakistan'da, 26 Nisan'dan itibaren halka uygulanıyor.

Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı QazVak, yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı QazVak, yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacak - Haberler
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