Kazakistan'ın Kölsay Gölleri, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildi - Haberler
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Kazakistan'ın Kölsay Gölleri, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildi

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'ın Kölsay Gölleri, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildi

NUR Kazakistan'ın güneyinde yer alan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili üç büyük gölden oluşan Kölsay Gölleri Milli Parkı, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı (WNBR) listesine dahil edildi.

NUR Kazakistan'ın güneyinde yer alan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili üç büyük gölden oluşan Kölsay Gölleri Milli Parkı, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı (WNBR) listesine dahil edildi.

Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı'nın 33. Uluslararası Koordinasyon Konseyi'nde alındı.

Ülkenin güneyindeki Almatı şehrinden 330 kilometre uzaklıkta bulunan Kölsay Gölleri Milli Parkı, UNESCO WNBR'e dahil edilen Kazakistan'ın 13. biyosfer rezervler alanı oldu.

Kölsay Gölleri Milli Parkı, Tanrı Dağları'nın kuzey-doğu yamacında yer alan etrafı çam ağaçlarıyla çevrili üç gölden oluşuyor ve yaklaşık 161 bin hektar alanı kapsıyor. Göller, suda yetişmiş çam ağaçları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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