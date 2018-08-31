Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosundan Aa'ya Ziyaret

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ile görüşen Abdrakhmanov, AA'nın Türk basınındaki önemine değinerek, bunun iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını kaydetti.

Abdrakhmanov, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda bazı görüşmeler yaptığına değindi. Çok sayıda Kazak turistin Türkiye'ye geldiğini anlatan Abdrakhmanov, Kazak turistlerin yaşadığı sorunların daha hızlı çözümüne ilişkin yerel yöneticilerle temaslarını geliştirmek istediğini söyledi. Abdrakhmanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda, Vali Vasip Şahin'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu yöneticilerle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Başkonsolosluk görevine kısa süre önce atandığını dile getiren Abdrakhmanov, Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba harcayacağını ifade etti.

Altınalan da Abdrakhmanov'a AA'nın kurumsal yapısı ve haber süreçleri hakkında bilgi verdi.