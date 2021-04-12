Kazakistan'ın en büyük camisinde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınmayacak
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Kazakistan'ın en büyük camisinde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınmayacak

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'ın en büyük camisinde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınmayacak

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Hazret Sultan Camisi'nde ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacağı bildirildi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Hazret Sultan Camisi'nde ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacağı bildirildi.

Hazret Sultan Camisi Naib İmamı Bakıtcan Ötkelbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde riskli (kırmızı) bölgede yer alan şehirlerde ramazan ayında teravih namazlarının kılınmayacağını söyledi.

Ötkelbayev, başkent Nur Sultan'ın kırmızı kategoride yer aldığını ve dolayısıyla ülkenin en büyük camisinde toplu namazların askıya alındığını bildirdi.

Hazret Sultan Camisi'nin yaklaşık 18 bin metrekare alana sahip olduğunu kaydeden Ötkelbayev, "Kovid-19 salgını öncesi camimizde on bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazını aynı anda 12 bin kişi kılabiliyordu. Avlumuzda kurulan çadırlarda ihtiyaç sahibi ailelere iftarlar veriliyordu. Hafızlarımız cemaatle birlikte Kur'an-ı Kerim hatimlerini okuyordu." ifadesini kullandı.

Ötkelbayev, geçen yıl ramazan ayında ülke genelinde tüm camilerin kapalı kaldığını hatırlatarak, "Bu yıl camilerimizin açık kalmalarına rağmen salgın nedeniyle toplu namazlara izin verilmiyor. Ancak tek başına namaz kılmak serbest olacak." dedi.

Kazakistan Dini İdaresi Başkanlığının resmi sitesi ve caminin sosyal medya hesaplarından canlı yayında vaazlar verileceğini ifade eden Ötkelbayev, "Şu an için vatandaşlarımızın beş vakit namazları dahil teravih namazlarını da evde kılmalarını doğru buluyoruz." diye konuştu.

Ülkede teravih namazları Kovid-19'un yayılma hızına göre yeşil ve sarı kategoride yer alan bölgelerdeki camilerde yüzde 30 doluluk oranı ve sosyal mesafenin korunması şartıyla kılınabilecek. ???????

Sağlık Bakanlığı ise halihazırda ülkenin en kalabalık kentleri Nur Sultan ve Almatı dahil 8 bölgenin riskli kategoride olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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