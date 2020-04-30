Kazakistan'ın dış borcu 156,8 milyar dolara geriledi

NUR Kazakistan'ın dış borcu, geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,3 azalarak 156,8 milyar dolara düştü.

NUR Kazakistan'ın dış borcu, geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,3 azalarak 156,8 milyar dolara düştü.

Milli Banka'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019 itibarıyla 158,8 milyar dolar olan dış borcun 1 Ocak 2020'de yüzde 1,3 azalarak 156,8 milyar dolar olduğu belirtildi.

Dış borçtaki düşüşün, göreceli parametrelerin iyileşmesi sayesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Dış borcun 2019 sonunda GSYH'ye oranı yüzde 87,4 oldu." denildi.

Kaynak: AA