Kazakistan'ın büyümesine IMF yorumu

12.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:18

NUR Uluslararası Para Fonu (IMF), Kazakistan Misyonu Değerlendirme Bildirgesi'nde, Kazakistan ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde büyüdüğünü bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IMF, Kazakistan Misyonu Üyeleri, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'e ülkedeki ekonomik durumla ilgili uzman değerlendirme ve tahminleri içeren sonuç bildirgesi sundu.

Bildirgede, Kazakistan'da temel olarak petrol, inşaat ve hizmet sektörlerinin pozitif etkisiyle ekonomik büyümenin devam ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ön değerlendirmeler, büyümenin yılın üçüncü çeyreğinde hızlandığına işaret etmektedir. Hızlanmanın kilit unsurları, bütçe desteği, perakende kredilerde büyüme, petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım projeleri ve tüketim artışı nedeniyle devam eden yatırım faaliyetidir."

Başbakan Mamin de yaptığı değerlendirmede ülke ekonomisinin olumlu bir seyir gösterdiğini, bu yılın 10 ayında gayri safi yurtiçi hasılanın ise yüzde 4,4 büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA