Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19'a yönelik karantina tedbirleri gevşetildi
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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19'a yönelik karantina tedbirleri gevşetildi

03.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:56
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19'a yönelik karantina tedbirleri gevşetildi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan bazı karantina tedbirleri gevşetildi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan bazı karantina tedbirleri gevşetildi.

Nur Sultan Devlet Sıhhi Başhekimi Sarhat Beysenova tarafından imzalanan yeni genelgeye göre, şehirde bugüne kadar pazar günleri kapalı kalan restoran, kafeterya, bar ve kantinlerin, bulunduğu konuma bağımsız olarak mekan içinde 30 koltuktan fazla olmamak ve sosyal mesafenin korunması şartıyla saat 07.00'dan 23.00'a kadar açık kalmasına izin verildi.

Yeni karar gereği, şehirdeki spor salonları, sauna ve SPA merkezleri hafta içi ve hafta sonu saat 07.00'dan 23.00'a kadar faaliyet gösterebilecek.

Aynı zamanda, şehirdeki sinema salonlarının doluluk oranı yüzde 30'u geçmemesi kaydıyla her gün 10.00'dan gece yarısına kadar açık kalması kararlaştırıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 1228 artarak 190 bini geçti. Virüsten ölenlerin sayısı 6 kişi artarak 2 bin 565'e, iyileşenlerin sayısı ise 1136 artarak 171 bin 99'a ulaştı.

Ülkede 16 bin 695 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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