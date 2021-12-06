Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

KOCAELİ (Bültenler) - GENİŞ KATILIM

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Karakoyun, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, iş insanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat, Kazakistan'dan gelen konuk öğrenciler ve Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Türkiye ve Kazakistan'ın milli marşları okundu. Daha sonra açılış konuşmalarında Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat etkinlik programı hakkında bilgi verdi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de, konuşmasında Kazakistan'ın bağımsızlığını ve Nursultan Nazarbayev'i anlattı.

KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ İLK TAŞLARI

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise konuşmasında, Kazakistan için aralık ayının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Saparbekuly, "Bundan tam yüz yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığının ilk taşlarının konulması aralık aylarının başlarında gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde 17-18 Aralık olaylarında onlarca Kazak gencinin şehit olması, yine bağımsızlığın simgesidir. Ve nitekim 1991 yılı 16 Aralık'ta Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilan edilmesi, bu bağımsızlığa giden uzun serüvenin bir neticesi ve bir zirvesi olmuştur" dedi.

BİZ BUNU KİMLERE BORÇLUYUZ?

Büyükelçi Saparbekuly, "Biz bunu kimlere borçluyuz. Bu yolda kendi canını, zamanını, ailesini, çoluk çocuğunu feda eden şehitlerimize borçluyuz. O şehitlerimize sadece böyle önemli günlerde değil, bağımsızlığımızı hissettiğimiz her anda anmak bizim borcumuzdur. Herkesle dost olabilirsiniz her milletten dostunuz olabilir ama kardeş olmak Allah'ın verdiği bir nimettir. Biz çınar ağacının dalları gibi çoğalan bir medeniyetin temsilcileriyiz" dedi.

KAZAKİSTAN'IN KÖKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten, ülkeler ve sınırlar farklı olsa da Türkiye ile Kazakistan aynı millete, aynı kültüre mensup ülkeler olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye ile Kazakistan'ın kökleri bir, acılarının da sevinçlerinin de ortak olduğunu söyledi.

KARDEŞ ÖĞRENCİLERLE ORTAK DEĞERLERİMİZİ

Kazakistan'ın 16 Aralık'ta ilan ettiği bağımsızlık gününün bizim içinde önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Vekili Çakmak, "Bunun gururunu ve sevincini paylaşıyoruz. Çünkü biz Kazakistan ile aynı kökleri taşıyoruz. Aynı sevinçleri aynı üzüntüleri paylaşıyoruz. Bu nedenle ülkemizde Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutlamak bize ayrı bir gurur ve onur veriyor. Özellikle Kocaeli'nde bir etkinlik ile bunu sağlamak ayrı bir gurur. Kocaeli'ndeki üniversitelerde 103 ülkeden bin 600 yabancı uyruklu öğrenci okuyor ve bu öğrencilerin de 34'i Kazakistan'dandır. Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın bir ucundan gelen kardeş öğrencilerle ortak değerlerimizi yüceltmek istiyoruz" diye konuştu.

KAZAKİSTAN'IN MİLLİ ELBİSESİ ŞAPAN GİYDİ

Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'a ve programa katkı sağlayan öğrencilere plaket takdim edildi. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban'a Kazakistan'ın milli elbisesi olan şapan giydirdi.

MİLLİ YEMEĞİ KUIRDAK İKRAMI

Etkinlik, Kazakistan Tarihinden Bağımsızlığa Kadar ve günümüze geçen süre Kazakistan'ın tanıtım sunumunun izlenmesi ve Kazakistanlı öğrenciler tarafından "Bağımsızlık Mücadelesi Nasıl Kazanıldı?", "Tusau Keser-Çocuğun ilk adım attığında bağcıklarını kesme" ile "Nişan" adlı tiyatro oyunları, Dombra ile Kazakistan Yöresel Oyunu Sahne Gösterisi ve koro halinde Kazakistan şarkı ve şiirlerinin seslendirilmesinin ardından milli yemeği Kuırdak ikramı ile sona erdi.

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