Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Denizli'de

29.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:16

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Saparbekuly, ziyarette yaptığı konuşmada, İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit olan Mehmetçik için başsağlığı dileyerek, "Biz iki dost ülkeden öte kardeş milletiz" dedi.

Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını anlatan Saparbekuly, Denizli'nin Kazakistan açısından da büyük önem taşıyan bir ihracat merkezi olduğunu dile getirdi.

Kardeş devlet vurgusu

Zolan da, İdlib'de meydana gelen alçakça saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zolan, "iki kardeş devletin" her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, Zolan'a ziyaretin anısına Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayoğlu'nun portresini, Zolan da Büyükelçi Saparbekuly'a çeşm-i bülbül hediye etti.

Ziyarete Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık ve beraberindekiler eşlik etti.

Kaynak: AA