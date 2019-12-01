Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

01.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:42
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın

'ın Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Saparbekulı, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Saparbekulı, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu" ve kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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