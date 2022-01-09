Kazakistan'ın Almatı şehrinde hayat normale dönüyor

Kazakistan'daki olaylarda silahlı çatışmaların en yoğun yaşandığı Almatı şehrinde hayat normalleşiyor.

Almatı'da kurulan karargahtan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçları 20-30 dakikalık aralıklarla sınırlı olarak çalışmaya başladı.

Açıklamada, "Büyük zincir marketler, pazar yerleri Almatı'da çalışıyor. Dün şehrin bütün bölgelerinde süpermarketlerin 28 şubesi açıktı. Bugün 49 şube daha açıldı. Oldukça yeterli gıda ürünleri var." ifadesi yer aldı.

Merkezi yerlerde silah seslerinin duyulmadığı şehirde, telefon operatörleri yeniden hizmet vermeye sağladı.

Ayrıca Kazakistan televizyon kanalı Habar-24'e göre, Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki protestolar esnasında 164 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tutulan hükümetin istifasını kabul etmişti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıklamıştı.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyordu.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet