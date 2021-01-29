Kazakistan'ın 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planı belirlendi
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Kazakistan'ın 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planı belirlendi

29.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:06
Kazakistan'ın 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planı belirlendi

NUR Kazakistan'ın 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planına göre, ülke yüzde 5'in üzerinde büyüyecek, KOBİ'lerin ekonomideki payı yüzde 35'e, hammadde dışı ihracat ise 2 kat artacak.

NUR Kazakistan'ın 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planına göre, ülke yüzde 5'in üzerinde büyüyecek, KOBİ'lerin ekonomideki payı yüzde 35'e, hammadde dışı ihracat ise 2 kat artacak.

Kazakistan'da Yüksek Reformlar Kurulunun 3. toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin 2025'e kadarki Ulusal Kalkınma Planı'nı inceledi.

12 stratejik hedef alanından oluşan plana göre, 2025 yılına kadar ülke yüzde 5'in üzerinde büyüyecek, KOBİ'lerin ekonomideki payı yüzde 35 olacak, sabit varlıklara yapılan yatırım hacmi yüzde 30, hammadde dışı ihracat ise 2 kat artacak.

Söz konusu dönemde, Kazakistan'daki ortalama yaşam süresinin 72'den 75'e çıkarılması hedefleniyor.

Tokayev, planın mevcut küresel eğilimleri dikkate alınarak hazırlandığına işaret ederek, "Ülkemizin kısa vadede kalkınması için temel kriterler belirlendi." dedi.

Öte yandan, Tokayev, 2021-2025 yıllarında ülkede yürütülecek özelleştirme planı hakkında da konuştu.

Halka arz programının yeniden başlatılacağını belirten Tokayev, "Halka arz kapsamında, hisseler öncelikle vatandaşlara satılmalı. Kazakistan halkı, milli servetin bir kısmını alabilme imkanına sahip olmalı." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkedeki tamamen veya kısmen özel sektöre devredilen kurum sayısının 176'dan 736'ya çıktığını ve bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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