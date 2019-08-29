Kazakistan hükümeti yarım milyon Kazak vatandaşının borçlarını ödeyecek

29.08.2019 19:32

Kazakistan Emek ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarım milyon Kazak vatandaşının banka borcunu bir kereye mahsus ödeyeceğini açıkladı. Hükümet 105 milyar Kazakistan Tengesi (yaklaşık 1 buçuk milyar TL) tutarındaki borç ödemesinin devletin bütçe içi fonundan karşılanacağını duyurdu.



Yoksullara destek olmak amacıyla yapılacak olan ödeme, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kazak vatandaşlarının borç yükünü azaltmak üzere Haziran ayında imzaladığı kararnameyi takiben gerçekleşecek. Euronews.com'da Görüntüle