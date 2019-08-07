Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı

07.08.2019 17:42

Kazakistan hükümeti, cep telefonu kullanıcılarının sert tepkisine neden olan ve 'internet gözetim sistemi' olarak adlandırılan uygulamayı durdurdu.

Petrol zengini Orta Asya ülkesinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu operatörleri, kullanıcılardan cihazlarına şifreleme uygulaması kurmalarını istemiş aksi takdirde internete erişimi kaybedebileceklerini bildirmişti. Euronews.com'da Görüntüle