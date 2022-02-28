Kazakistan hava sahasından geçen uçak sayısı son 24 saatte 3 kat arttı - Haberler

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Kazakistan hava sahasından geçen uçak sayısı son 24 saatte 3 kat arttı

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan hava sahasından geçen uçak sayısı son 24 saatte 3 kat arttı

NUR Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, son 24 saatte ülkenin hava sahasından geçen uçak sayısının üç kat artarak 450'yi aştığını bildirdi.

NUR Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, son 24 saatte ülkenin hava sahasından geçen uçak sayısının üç kat artarak 450'yi aştığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimindeki eyaletlerde transit uçuşların aniden artması nedeniyle hava trafik geçiş sisteminin kapasitesini artırmak için önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazakistan hava sahasından geçen uçak sayısı son 24 saatte üç kat artarak 450'yi aştı." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da mevcut hava trafik akışındaki artışın Avrupa'dan gelen uçakların bir kısmının Karadeniz bölgesinden Kazakistan'a yönlendirilmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ülkede hava trafiği sektöründe Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan mali kayıplar öngörülmüyor. Batı'dan Çin ve Güneydoğu Asya'ya yapılan uçuşların Güney Avrupa koridoru üzerinden yapılması, Kazakistan'ın ayda 1,5 milyon dolarlık ek gelir edinmesine imkan sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra Avrupa ülkelerinin hava sahasını Rusya'ya kapatmasıyla da Rus uçakları Kazakistan üzerinden uçmaya başlamıştı.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan, Havacılık, Rusya, Uçak, Güncel, Haberler

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