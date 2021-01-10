Kazakistan halkı parlamento seçimi için sandık başında
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Kazakistan halkı parlamento seçimi için sandık başında

10.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:55
Kazakistan halkı parlamento seçimi için sandık başında

NUR Kazakistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

NUR Kazakistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Ülkede kayıtlı 12 milyon seçmen, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Mecliste gelecek 5 yıl görev yapacak yeni dönem milletvekillerini seçmek için yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de aynı anda oy verme işlemleri başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ülke genelinde oy kullanma merkezlerinde tedbirler artırıldı.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların içeriye alınmadan önce ateşleri ölçülüyor ve ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Parlamento seçimini, Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi heyetlerinin aralarında bulunduğu 30 ülke ve 10 uluslararası kuruluştan 398 gözlemci takip ediyor.

Seçimde, iktidardaki Nur Otan (126), Ak Yol Demokratik Partisi (38), Kazakistan Halk Partisi (113), Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi (19), Adal (Dürüst) Partisinden (16) olmak üzere toplam 312 aday yarışıyor.

Ülke genelinde oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Tokayev oyunu kullandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Öğrenciler Sarayı binasında kurulan 58 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokayev, yetkililer tarafından seçimlerde adaletin sağlanması ve tüm adaylara eşit fırsatların verilmesi için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Kazakistan'da parlamento sistemi

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis 107 milletvekilinden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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