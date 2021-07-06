Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı
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Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Spor

- Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı Kazakistan Görme Engelliler Erkek Goalball Milli Takımı, Uluslararası Ankara Cup Goalball Turnuvası'nın hazırlıklarını Kırıkkale'de tamamladı.

- Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı

KIRIKKALE - Kazakistan Görme Engelliler Erkek Goalball Milli Takımı, Uluslararası Ankara Cup Goalball Turnuvası'nın hazırlıklarını Kırıkkale'de tamamladı.

Kazakistan Görme Engelliler Erkek Goalball Milli Takımı, 8-9-10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak Uluslararası Ankara Cup Goalball Turnuvası öncesinde Kırıkkale'de girdiği 9 günlük kampı tamamladı. Kamp hazırlıkları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kazakistan Görme Engelliler Erkek Goalball Milli Takımı Teknik Direktörü Seitzhan Kenzhegul, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp için ilk kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki kardeşliğin bu köprülerle zenginleştiğini söyledi.

"Türkiye'nin kardeşliği, Kazakistan için çok kıymetlidir"

Kenzhegul, "İlk kez Türkiye geliyorum. Spor müsabakalarına katılmak için geldiğimiz Türkiye'de idman çalışmalarını yaptığımız Kırıkkale şehrinde kardeş Türkiye halkının sevgisi ve samimiyeti ile karşılandık. Buradaki bu sevgi ve profesyonel destek ile yaptığımız çalışmalar neticesinde gireceğimiz yarışmalarda iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Ama ondan çok daha önemlisi Türkiye'nin Kazakistan'a, Kazakistan'ın Türkiye'ye olan kardeşlik eli bu çalışmalarla bu köprülerle daha da çok zenginleşiyor, daha güçlü oluyor. Ebedi olsun bu kardeşlik bağı. Spor zaten centilmenliktir. Centilmence söylüyorum ki Türkiye'nin kardeşliği Kazakistan için, Kazakistan sporcuları için çok kıymetlidir" dedi.

"Kırıkkale'ye teşekkür ediyoruz"

Oyunculardan Elibakiyev Musryat da, "Biz Kazakistan'dan buraya antrenman yapmak için geldik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa bu tarz bir Goalball etkinliği için ülkemizden ayrıldık. Bu fırsatı ve eğitimi bize sağladığı için Kırıkkale'ye çok teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı
Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı
Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı
Kazakistan Goalball Milli Takımı, Kırıkkale'de kamp yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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