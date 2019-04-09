Kazakistan Erken Seçime Gidiyor
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.
Nursultan Nazarbayev'in görevinden istifa etmesinden sonra Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olan Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi amacı ile erken seçim yapılacağını duyurdu. - ASTANA
Kaynak: İHA