Kazakistan Erken Seçime Gidecek
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu.
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu.
Kasım Cömert Tokayev, bugün devlet televizyonu üzerinden halka seslendi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi için 'erken seçime' gidileceğini belirterek, "Saygıdeğer vatandaşlar, sizlerin her birinize sesleniyorum. Anayasa uyarınca 9 Haziran'da erken devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine karar verdim" dedi. - Nabiyeva
Kaynak: DHA