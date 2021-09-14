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Kazakistan ekonomisi 8 ayda yüzde 3 büyüdü

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi
Kazakistan ekonomisi 8 ayda yüzde 3 büyüdü

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, 2021'in ocak-ağustos döneminde ülke ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğünü bildirdi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, 2021'in ocak-ağustos döneminde ülke ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğünü bildirdi.

İrgaliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın 8 ayında ekonomide reel ve hizmet sektöründeki büyümenin yanı sıra madencilik dışı sektörlerde yatırımların arttığını ve ticarette olumlu dengenin devam ettiğini söyledi.

2021'in ocak-ağustos döneminde ülke ekonomisinin sistematik bir toparlanma kaydederek yüzde 3 büyüdüğünü ifade eden İrgaliyev, "Reel sektör, ekonominin istikrarında ana etken olmaya devam ediyor. Söz konusu dönemde reel sektör yüzde 3,5 arttı. Hizmet sektöründeki ticari faaliyet ise yüzde 2,3 büyüdü." dedi.

Bakan İrgaliyev, inşaat, ticaret, imalat, iletişim ve tarım sektörlerinde kaydedilen olumlu büyümenin ekonomi oranlarına da yansıdığını aktardı.

Ülkenin dış ticaret hacminin yılın 8 ayında 53,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden İrgaliyev, bu çerçevede ham madde dışı ihracatın yüzde 23,4 artarak 10,4 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Öte yandan Kazakistan Ulusal Banka Başkanı Yerbolat Dosayev, nüfusun reel gelirinin yüzde 1,5 seviyesinde arttığına dikkati çekerek, söz konusu durumun pazarda talebin artmasına ve ticaretin canlanmasına neden olduğunu aktardı.

Dosayev, "Enflasyondaki büyüme, hızlı ekonomik toparlanma ve buna bağlı olarak tüketici tarafından artan talep gibi faktörleri dikkate alarak, 13 Eylül'de Ulusal Banka olarak faiz oranını 0,25 puan artırarak yüzde 9,5'e yükseltme kararı aldık." ifadesini kullandı.

AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi Haberleri
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