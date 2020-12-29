Kazakistan Devlet Televizyon ve Radyo Kurulu Başkanı Tanısbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kazakistan Devlet Televizyon ve Radyo Kurulu Başkanı Tanısbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:11
Kazakistan Devlet Televizyon ve Radyo Kurulu Başkanı Tanısbay, AA'nın

NUR Kazakistan Devlet Televizyon ve Radyo Kurulu Başkanı Lazzat Tanısbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NUR Kazakistan Devlet Televizyon ve Radyo Kurulu Başkanı Lazzat Tanısbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tanısbay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın çektiği "Mucizenin adı Ayda" adlı fotoğrafı tercih eden Tanısbay, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Rıza Bey apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in hikayesinden çok etkilendiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanan Tanısbay, "Bu fotoğrafa bakınca hayatın umut dolu olduğunu görüyorsun." dedi.

Tanısbay, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün çektiği "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Her fotoğrafın perde arkasında büyük emek ve profesyonel yaklaşım olduğuna dikkati çeken Tanısbay, tercih yapmakta zorlandığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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