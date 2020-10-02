Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı
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Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı

02.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:12
Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı

NUR Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

NUR Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin Hazar'da tatbikat yaptığı belirtilerek, deniz sularında silahlı çatışmada askeri operasyonlar yürütmek için koşulların oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın kontrol organlarıyla gemi komutanlarının hazırlık düzeyini belirlemeyi, askeri operasyonların katılımcılarının uygulama becerileri ve etkileşimini geliştirmeyi sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova

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