Kazakistan'dan "yabancı işçi" kotası

20.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:20

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl "yabancı iş gücü alım" kotasının yüzde 40 azaltılacağını söyledi.

Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen Milli Toplumsal Güven Konseyi toplantısında konuştu.

Ülkenin aşırı dış borcu konusunda spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Milli Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 tarihine kadar dijital veri sistemi şeklinde dış borcu kayıt sistemini geliştirme talimatı verdi.

Tokayev, 2020'den itibaren yabancı iş gücü alım kotasının yüzde 40 azaltılacağını kaydederek bu yıl 49 bin kişi olan sayının gelecek yıl 29 bine indirileceğini aktardı.

İşçi sayısı 250'nin üzerinde olan ve 30'dan fazla yabancı iş gücü çeken firmaların her yıl denetleneceğine işaret eden Tokayev, bu yılın kasım ayında denetlenen 95 firmada çalışma ve göç kanunları konusunda 930 ihlalin tespit edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede siyasi partinin kaydı için zorunlu imza sayısının 40 binden 20 bine indirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bize parlamenter muhalefet enstitüsü lazım. Bu yeni bir toplumsal paradigma. Bizim dikkate alamamız gereken bazı alternatif görüş ve fikirler olmalı." şeklinde konuştu.

Latin alfabesine geçiş konusunda acele edilmemesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Yeni alfabenin tüm yönleri kapsamlı analiz edilmeli ve üzerinde çalışılmalı. Önerilen Latin alfabesinin üç versiyonunun kusurlu olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu soruna bilimsel yaklaşım lazım." dedi.

Tokayev, toplum bilincine miting kültürü aşılama zamanı geldiğini de dile getirerek, mitinglerin düzenlenmesinde bildirme ilkesini uygulamaya başlamaları ve kanunun ihlal etmediği takdirde mitinglere izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA