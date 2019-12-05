Kazakistan'dan "Türkiye ile askeri iş birliği" vurgusu

05.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:58

NUR Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Muhtar Kul Muhammed, Türkiye'nin Kazakistan'ın dostu olduğunu belirterek, Türkiye ile askeri iş birliğinin ülkesi için çok önemli olduğunu bildirdi.

Kul Muhammed, Kazakistan ile Türkiye arasında geçen yıl eylül ayında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının onaylanması konusunun ele alındığı Senato oturumunda konuşma yaptı.

Türkiye'nin Kazakistan için dost ve ortak ülke olduğunu belirten Kul Muhammed, "Bu nedenle Türkiye ile askeri iş birliği bizim için çok önemli." dedi.

Kul Muhammed, iki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşmasının saygı ve karşılıklı yarar ilkelerine dayandığına dikkati çekerek, "Türkiye NATO üyesidir ve bugüne kadar 200 Kazak subay Türkiye'de eğitim aldı. Bu, güçlü askeri eğitim altyapısına sahip çok güçlü bir devlet." ifadesini kullandı.

Türkiye'de eğitim gören Kazak subayların askeri misyonlarını onurla yerine getirdikleri değerlendirmesinde bulunan Kul Muhammed, askeri iş birliği bakımından anlaşmanın çok etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA