Kazakistan'dan "Türkiye Burslarına" başvuru yüzde 50 arttı

05.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:16

NUR Kazakistan'dan "Türkiye Bursları" eğitim programına başvuru sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 50 arttı.

Türkiye'nin Nur Sultan Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin, AA muhabirine Kazakistan ile Türkiye arasındaki eğitim alanda yapılan iş birliğini değerlendirdi.

Eğitimde ikili ilişkilerin, protokol ve anlaşmalarla yürütüldüğünü belirten Çetin, "Kazakistan'daki öğrencilerin ülkemize, aynı zamanda eğitim fırsatlarından yararlanma noktasında ilgileri oldukça fazla." ifadesini kullandı.

Çetin, Türkiye Burslarının yabancı öğrencilere sundukları en önemli eğitim fırsatı olduğunun altını çizerek, programın amacının Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla küresel bilgi yüküne katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Çetin ayrıca Türkiye üniversitelerinde alınacak burslu eğitimin yabancı öğrencileri kariyerlerinde avantajlı kıldığını dile getirdi.

"400 öğrenci ülkemizde burs imkanından yararlanmaktadır"

Yabancı öğrencilerin 2011'den itibaren Türkiye Burslarından yararlanmaya başladığını hatırlatan Çetin, "Kazakistan'dan bugüne kadar binlerce öğrenci bu kapsamda öğrenim görmüş, halihazırda yaklaşık 400 civarında öğrencisi ülkemizde burs imkanından yararlanmaktadır." dedi.

Çetin, Kazakistan'da Türkiye Burslarının tanıtım faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığını kaydederek, "Müracaatlarda geçen yıl yüzde 50 artış gözlendi. Başvuruların artmasıyla ülkenin kontenjanı artmakta ve daha fazla öğrenci bu imkandan yararlanmaktadır." diye konuştu.

Burs programının aylık burs, devlet yurtlarında ücretsiz konaklama, sağlık sigortası gibi imkanlar sağlandığına dikkati çeken Çetin, ayrıca yabancı öğrencilerin ülkelerine tek seferlik gidiş dönüş uçak bilet masraflarının karşılandığını söyledi.

Çetin, 10 Ocak'ta başlayan ve 20 Şubat'a kadar devam edecek başvuruların "http://www.turkiyeburslari.gov.tr/" web sitesi üzerinden yapıldığını hatırlattı.

Sınavı kazanan öğrencilerin Türkiye'de kendilerini güvende hissedeceklerine dikkati çeken Çetin, yabancı öğrencilerin Türkiyeli kardeşleriyle kaynaşarak ortak kültürü ve tarihi daha yakından tanıma fırsatı elde edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA