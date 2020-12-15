YDA Group'a Kazakistan'dan "Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı"
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YDA Group'a Kazakistan'dan "Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı"

15.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:32
YDA Group'a Kazakistan'dan

Kazakistan'da başarılı projelere imza atan YDA Group'a ülkenin sosyo ekonomik kalkınmasına üstün katkılarından dolayı "Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı" ödülü verildi.

Kazakistan'da başarılı projelere imza atan YDA Group'a ülkenin sosyo ekonomik kalkınmasına üstün katkılarından dolayı "Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı" ödülü verildi.

YDA Group'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen törene YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan katıldı.

Arslan'a, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından tevdi edilen "Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı"nı Kazakistan Başbakanı Askar Mamin takdim etti.

Dünyanın birçok ülkesinde büyük projelere imza atan şirketler topluluğu olarak, yurt dışı faaliyetlerindeki en önemli kilometre taşının Kazakistan'da yatırım yapmaya başladıkları 2001 yılı olduğunu belirten Arslan, "Türk dünyasının aksakalı, Nursultan Nazarbayev'in yabancı yatırımcıları teşvik etmek için elverişli ortamları oluşturan politikaları sayesinde, 19 yıldır Kazakistan'da çok güzel projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, ortak tarih ve kardeşlik bağlarından aldıkları güçle her geçen yıl daha da ileri düzeye taşıdıkları Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Başbakan Mamin'in çok büyük destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Ulu Kazak bozkırında Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunun sembolü olabilecek çok daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk iş adamı olarak devlet ödül töreninde 'Kazakistan Devlet Onur Madalyası–Dostluk Nişanı'na layık görülmemizden büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."

Hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı ile Aktau Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi ve yatırımcısı olan YDA Group, Kazakistan'da kamu özel iş birliği modeliyle dört şehir hastanesinin yapımına da devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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