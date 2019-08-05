Kazakistan'dan taşımacılığını 60 kat artıracak tarife önerisi

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan tarife anlaşmasıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının işlerliği 60 kat artar" dedi.

5.08.2019 05:16
Kazakistan'dan taşımacılığını 60 kat artıracak tarife önerisi

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan tarife anlaşmasıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının işlerliği 60 kat artar" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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