Kazakistan'dan taşımacılığını 60 kat artıracak tarife önerisi
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan tarife anlaşmasıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının işlerliği 60 kat artar" dedi.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan tarife anlaşmasıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının işlerliği 60 kat artar" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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