Kazakistan'dan Kırgızistan'a insani yardım
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Kazakistan'dan Kırgızistan'a insani yardım

Kazakistan'dan Kırgızistan'a insani yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Kırgız halkına insani yardım sağlanması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Kırgız halkına insani yardım sağlanması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Kazakistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Basın Sözcüsü Uali, Kırgızistan'a insani yardım sağlanması yönünde alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'yle kardeşlik, geleneksel dostluk, ittifak ve stratejik ortaklık ilkelerinin rehberliğinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kardeş Kırgızistan'a Kazakistan halkı adına insani yardım gönderilmesi yönünde talimat verdi. İnsani yardım çerçevesinde Kırgızistan'a 10 bin ton un gönderilecek. Kazakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Tokayev'in talimatlarını yerine getirmeye başladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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