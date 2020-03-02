Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli
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Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli

Kazakistan hükümeti, Korona virüsü endişesiyle İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

02.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:58
Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli

hükümeti, Korona virüsü endişesiyle vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Korona virüsü nedeniyle dünya çapında endişe artıyor. Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi. Hükümet ayrıca, 3 Korona virüsü vakasının bulunduğu Azerbaycan ile karşılıklı olarak uçuş sayısının azaltılacağını ve virüs bulunan ülkelerin vatandaşlarına çalışma izni verilmesinin askıya alınacağını duyurdu. - NURSULTAN

Kaynak: İHA

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